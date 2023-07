Sommeraktion: Bunte Lampions schmücken die Günzburger Altstadt

Eine Aktion der Cityinitiative Günzburg schmückt die Günzburger Innenstadt. Bunte Lampions sind ein schönes Fotomotiv und sollen die Gäste fröhlich stimmen.

180 farbenfrohe Lampions hängen seit Anfang Juli an drei Stellen zwischen den Gebäuden in der Altstadt. Am Wätteplatz über dem Schweinchenbrunnen, in der überdachten Gasse am Bürgermeister-Landmann-Platz und über der Kreuzung Hofgasse und Kapuzinergasse.

Bunte Lampions schmücken in Günzburg an drei Orten die Innenstadt. Der Blick nach oben erfüllt mit Freude. Foto: Bernhard Weizenegger

"Die Cityinitiative Günzburg möchte den Sommer in der Günzburger Altstadt farbenfroh gestalten und den Besucherinnen und Besuchern eine Freude machen", sagt Citymanagerin Nicola Gamm. Bis zum Ende der Sommerferien wird die bunte Deko ein beliebtes Fotomotiv sein. Gastronomie und Handel können sich an der Aktion beteiligen. Interessenten wenden sich an Nicola Gamm unter Telefon 0173/3977124.