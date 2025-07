Sommerfest mit Regatten und Bootstaufen bei der SGS

Heiß her ging es vor kurzem auf dem Südsee. Am frühen Nachmittag trafen sich große und kleine Segler, um den Besten unter ihnen herauszufinden. Die Erwachsenen bei einem Matchrace, die Kids bei einem Fleetrace. Der Wind setzte sich nur langsam durch und machte es der Wettfahrtleitung zunächst schwer, einen vernünftigen Kurs auf dem Wasser aufzubauen. Je später der Nachmittag, desto besser wurden die Bedingungen und die Rennen liefen immer zügiger.

Beim Matchrace segeln immer zwei Boote gegeneinander. In der Vorrunde wurden in zwei Gruppen, die jeweils Besten für das Finale ermittelt. Das Los entschied, wer in welche Gruppe gelangte. So entstand mit Wolfgang Reiter, Tobias Dirr und Kathrin Theer eine Todesgruppe für die eher unerfahrenen anderen Mitstreiter, während in Gruppe B ein ausgeglichenes Starterfeld zusammenkam. Die vier Jugendsegler, die im Optimisten an den Start gingen, segelten in insgesamt vier Läufen immer alle im Fleetrace gegeneinander. Wettfahrtleiter Ferdinand Markt hatte mit Axel Newe mehrmals die Startlinie und den Kurs neu ausgelegt, um für stets gute Bedingungen zu sorgen.

Am Ende stand für Groß und Klein eine Wertung fest. So konnte sich Josefine Bschor im Opti gegen Tobias Theer, Felix Kiechle und Julia Theer klar behaupten. Im Kampf um Platz zwei war es sehr knapp. Hier gab Tobias Theer alles und erkämpfte sich mit einem Sieg im letzten Lauf den 2. Platz vor Felix Kiechle im Gesamtklassement. Kämpferisch wie der Junior gaben sich auch seine Eltern. Ungeschlagen kürten sich Steuerfrau Kathrin gemeinsam mit Vorschoter Stefan Theer zum Sieger des Matchrace. Am Abend wurden die Sieger der Regatten im Rahmen des Sommerfestes der Skipper- Gilde- Schwaben geehrt, als sich der Überraschungsgast Neptun ankündigte, um zwei neue Jugendboote zu taufen. Die Paten Josefine Bschor und Tobias Theer durften dem Gott der Meere zur Hand gehen und die beiden Optimisten mit dem obligatorischen Schluck Sekt auf die Namen Baderatte und Lloyd taufen.

