Sophia Huber ist neue Stellvertretende Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung

Die Redaktion der Günzburger Zeitung hat wieder eine Stellvertretende Redaktionsleiterin: Die Aufgabe übernimmt seit dem 1. August Sophia Huber. Zusammen mit Redaktionsleiterin Rebekka Jakob, die seit Januar im Amt ist, bildet sie damit das erste weibliche Führungsduo dieser Lokalredaktion.

Bislang war Sophia Huber als Digitalreporterin hauptsächlich für die Planung, Gestaltung und Erstellung von digitalen Artikeln und Formaten der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten zuständig, unter anderem für unseren Instagram-Account. Neben den vielseitigen Themen, mit dem sich die Redakteurin intensiv beschäftigt, kümmert sich die 27-Jährige auch um technische Fragen in der Redaktion.

„Sophia Huber war auch bereits vor meinem Start als Redaktionsleiterin in Günzburg eine zentrale Stütze unserer Redaktion. Ich freue mich sehr, dass ich mit ihr eine fachlich wie menschlich so kompetente Stellvertreterin an meiner Seite habe und bin gespannt, welche Ideen wir gemeinsam entwickeln werden“, so Redaktionsleiterin Rebekka Jakob. Gemeinsam hat sich das neue Führungsteam zum Ziel gesetzt, die vielen spannenden Themen im Landkreis Günzburg in der gedruckten Zeitung wie auch den diversen Digital-Kanälen gleichermaßen interessant und innovativ zu den Leserinnen und Lesern, den Userinnen und Usern zu bringen.

Sophia Huber stammt aus dem Landkreis Donau-Ries, genauer gesagt aus Nördlingen, wo sie erste Erfahrungen in der Lokalredaktion der Rieser Nachrichten machte, ebenfalls einer Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen. Sie studierte in Bamberg Kommunikationswissenschaft und Germanistik, absolvierte außerdem ein Auslandssemester in Göteborg in Schweden. Den ersten Teil ihres Volontariat an der Günter-Holland-Journalistenschule verbrachte sie in der Lokalredaktion der Neu-Ulmer Zeitung. Hier hat das neue GZ-Führungsduo übrigens bereits erstmals zusammengearbeitet - zu dieser Zeit war Rebekka Jakob ebenfalls für die Lokalredaktionen im Kreis Neu-Ulm im Einsatz. (rjk)