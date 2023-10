Sophia und Jakob sind die 30-millionsten Gäste im Legoland Günzburg

Eigentlich wollte die Familie aus Innsbruck einen "schönen Tag im Legoland" in Günzburg verbringen. Dass der Tag so viele Überraschungen bereithält, hat keiner erwartet.

Konfettiregen, ungläubiges Staunen und dann ganz große Freude im Legoland in Günzburg: Die neunjährige Sophia und der siebenjährige Jakob aus Innsbruck sind die 30 millionsten Gäste im Freizeitpark. Die Anreise der Familie aus Österreich hat sich gleich mehrfach gelohnt, der Familienausflug am österreichischen Nationalfeiertag wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit einer Urkunde ausgestattet erlebte die Familie eine ganz besondere Monster-Party. Parkdrache Olli und Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resorts bereiteten Sophia und Jakob einen besonderen Empfang, als diese am Donnerstag als 30-millionste (Ehren-)Gäste gemeinsam durch den Parkeingang liefen. Zusammen mit zahlreichen Mitarbeitern wurde die Familie mit Applaus und Konfettiregen begrüßt.

Die Kinder aus Innsbruck sind große Lego-Fans

Mama Christina hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Familienausflug eine solche Überraschung bereithält, wie sie im Gespräch mit Legoland sagte: "Wir sind aus Innsbruck losgefahren und haben uns einfach auf einen schönen Tag im Legoland gefreut. Die Kinder sind riesige Lego-Fans. Deshalb wollten wir unbedingt noch zu Halloween zur Monster-Party. Seit Montag gab es auch kein anderes Thema mehr als unseren Ausflug. Dass wir dann plötzlich wie Stars gefeiert werden, damit hätten wir niemals gerechnet. Das werden wir mit Sicherheit nie mehr vergessen."

Nach Konfettiregen und Begrüßung ging für die Kinder noch ein echter Traum in Erfüllung: ein sogenannter Shop-Run. Passend zum 30-millionsten Gast, hatten die Kinder 30 Sekunden Zeit um sich so viele Lego-Produkte aus den Regalen des Ladens zu schnappen, wie sie tragen konnten. Jakob und Sophia flitzen durch den fast 700 m² großen Lego-Shop und am Ende stand ein Turm aus Sets von Schloss Hogwarts, Ninjago und Lego Friends, der größer und schwerer als der kleine Jakob war. Er zeigte stolz seine ergatterten Gärten von Ninjago City: "Das Schloss ist so cool!" Geschäftsführerin Stone freute sich mit: "Dieser Moment hatte wirklich alles, wofür wir uns tagtäglich mit dem gesamten Team einsetzen: strahlende Kinderaugen, Faszination, Begeisterung für Lego und unvergessliche Erlebnisse. Auch für mich war es ein unvergesslicher Moment, den 30-millionsten Gast bei uns persönlich begrüßen zu können. Wir freuen uns sehr darüber, diesen Meilenstein seit der Eröffnung des Legoland Deutschland im Mai 2002 zu feiern." Während die Familie in den für das derzeitige Halloween-Event mit tausenden Kürbissen geschmückten Park weiterzieht, wird hinter den Kulissen schon viel für einen weiteren Höhepunkt vorbereitet: Das Legoland Günzburg öffnet 2023 auch im Winter seine Pforten und präsentiert erstmals ein "Winterwunder" ab dem 24. November. (AZ)

