Sozialleistungsempfänger rastet in Behörde aus, Polizei rückt an

Ein 30-Jähriger wollte im zuständigen Bereich im Landratsamt Geld abholen, doch er wurde abgewiesen. Dann warf er eine Vitrine um, die Polizei musste anrücken.

Ein Empfänger von sozialen Leistungen soll sich in einer Behörde „An der Kapuzinermauer“ nicht korrekt behandelt gefühlt haben. Das berichtet die Polizei Günzburg. Deswegen soll er am Donnerstagvormittag ausgerastet sein. Der 30-jährige Mann beabsichtigte laut Bericht der Beamten Geld abzuholen, konnte sich allerdings nicht mittels Ausweispapieren legitimieren und wurde somit abgewiesen. Da das der Mann nicht einsehen wollte, soll er eine im Zimmer des Amtes befindliche Glasvitrine zu Boden geworfen haben. Die Vitrine im Wert von 500 Euro zersplitterte vollständig, so die Beamten.

Polizeistreife rückt an, weil Mann im Landratsamt randaliert

Mit dieser Handlung verfolgte der Mann eigenen Angaben nach das Ziel, dass eine Polizeistreife zur Klärung seines Anliegens herbeigerufen werden sollte. Dem war auch so. Allerdings erhielt der Mann hierdurch nicht die erhoffte Bargeldauszahlung seiner Sozialleistungen, sondern vielmehr wurden seine Daten im Rahmen der begangenen Straftat erhoben und er wurde anschließend aus dem Gebäude geleitet. (AZ)