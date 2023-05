Günzburg

12:00 Uhr

Sozialmarkt bereichert den Günzburger Bauernmarkt am 13. Mai

Der Gnadenhof "Kameloase Langerringen" ist mit zwei Kamelen und einem Pony am Sozialmarkt vertreten.

Das Motto des diesjährigen Sozialmarkts in Günzburg lautet "Stark für Familienmomente". Am 13. Mai ist er beim Bauernmarkt dabei. Was alles geboten ist.

"Stark für Familienmomente“: Unter diesem Motto beteiligt sich das Lokale Bündnis für Familie Landkreis Günzburg am diesjährigen Aktionstag mit einem Sozialmarkt auf dem Günzburger Bauernmarkt mit vielfältigen Aktionen und Angeboten. Der Sozialmarkt findet bei trockenem Wetter am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Dossenbergerhof und auf dem Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg statt. Das Lokale Bündnis für Familie Landkreis Günzburg beziehungsweise deren Kooperationspartner unterstützen Kinder, Jugendliche und Familien durch vielfältige Angebote, die während des Sozialmarkts näher vorgestellt werden. Wer alles dabei ist beim Günzburger Bauernmarkt am 13. Mai Der Landkreis Günzburg wird mit dem Angebot Elterntalk, der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen sowie dem sozialpädagogischen Dienst am Gesundheitsamt vertreten sein. Ebenso sind vonseiten des Landkreises die Integrationslotsenstelle, die Bildungskoordination für Neuzugewanderte, die Fachstelle Integration, Familie und Engagement sowie die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen beteiligt. Auch vielfältige Kooperationspartner werden den Sozialmarkt bereichern, darunter die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung im Landkreis der KJF Augsburg, der Kreisverband des Kinderschutzbundes mit seinen Patenprojekten, den Familienpaten und den Paten für Kinder psychisch kranker Eltern. Aus dem Bereich Inklusion präsentiert sich die Arbeitsgemeinschaft der offenen Behindertenarbeit im Landkreis Günzburg mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk, dem Lebenshilfe-Zentrum Donau-Iller und der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH. Mit all ihren vielfältigen Angeboten stellen sich die sechs Familienstützpunkte im Landkreis vor. Auch "Auswege", die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit des SKM Günzburg, sowie die Migrationsberatung und die Flüchtlings- und Integrationsberatung vom Diakonischen Werk Neu-Ulm sind dabei. Der Eigenbetrieb Seniorenheime im Landkreis Günzburg berät Ebenfalls vertreten sein wird der Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises, der über Beratungsangebote zur stationären Pflege informieren und Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten im Pflegebereich vorstellen wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten am Stand eine kostenlose Blutdruck- und Blutzuckermessung an. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf viele Aktionen und Angebote freuen, wie das Landratsamt mitteilt. Neben Kinderschminken gibt es Spiele, Bastelmöglichkeiten und Gewinnspiele. Ritt auf dem Kamel durch die Günzburger Innenstadt Kamelreiten ist ebenfalls wieder möglich. Der Gnadenhof "Kameloase" aus Langerringen ist mit zwei Kamelen und einem Pony vor Ort. Kinder können einen Kamel- oder Ponyritt in der Günzburger Innenstadt unternehmen, sollten dafür aber einen Fahrradhelm dabeihaben. Der Sozialmarkt hält viele Informationen bereit: Eine "Engagementleine" informiert über vielfältige Möglichkeiten und Angebote, um sich für andere einzusetzen. Weitere Informationen zum Sozialmarkt sowie über andere Veranstaltungen und Informationen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Familien bietet die neue Familien-Plattform des Landkreises unter www.familie-leben.landkreis-guenzburg.de. (AZ)

