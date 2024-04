Spannende Spiele beim eSport-Cup der Sparkasse

Mehr als 100 Teilnehmende spielten in Günzburg gegeneinander. Die Turniersieger der Fußball-Simulation gewannen Geldpreise.

Die Sparkasse Günzburg-Krumbach veranstaltete kürzlich ein eSport-Event, das auf reges Interesse stieß und insgesamt 104 Teilnehmer aus der Region anzog. Die Gamerinnen und Gamer zeigten ihr Können im beliebten Spiel „EA Sports FC“, einer Fußball-Simulation.

eSport-Veranstaltungen ziehen weltweit Millionen von Zuschauern an, professionelle Spieler werden zu Stars und verdienen mit ihren Fähigkeiten beachtliche Summen. Auch in unserer Region gibt es zahlreiche Gamerinnen und Gamer, die einen Teil ihrer Freizeit gern an der Konsole oder am PC verbringen. Mit dem eSport-Cup möchte die Sparkasse dem aktuellen Trend eine Plattform bieten.

Der eSport-Cup gab allen Gaming-Interessierten von zwölf bis 25 Jahren die Möglichkeit, sich im Modus „zwei gegen zwei“ an der Konsole mit anderen talentierten Spielerinnen und Spielern zu messen. Egal, ob erfahrener Profi oder aufstrebendes Talent, jede und jeder war in der Günzburger Bruno-Merk-Sporthalle willkommen. 52 Teams mit insgesamt 104 Spielern waren angemeldet, einige Teams hatten Fans mitgebracht, die sie an diesem aufregenden Nachmittag anfeuerten und für eine tolle Stimmung sorgten. Moderiert wurden die Spiele von Profi-Kommentator Florian von Stackelberg.

Beim eSport-Cup in Günzburg gab es Preisgelder zu gewinnen

In einem fairen und sportlichen Wettkampf zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Talent und kämpften um den Sieg. Nach einer Gruppenphase, in der jeweils vier Teams pro Gruppe gegeneinander spielten, kamen die besten zwei Teams jeder Gruppe weiter in die K.-o.-Runde. Es folgten mitreißende Spiele im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Im Finale setzte sich das Siegerteam in einem packenden Match durch und konnte sich über ein Preisgeld von 500 Euro freuen. Als „Trostpreis“ für den 2. Platz gab es ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Das drittplatzierte Team erhielt ein Preisgeld von 200 Euro.

Neben dem Turnier sorgte die Sparkasse auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Verpflegung und Musik. Auch Informationen zu Ausbildung und Dualem Studium bei der Sparkasse wurden an einem Stand vermittelt. Die Atmosphäre war geprägt von Teamgeist, Fair Play und Begeisterung für das Gaming. Die Teilnehmer konnten sich untereinander austauschen, neue Kontakte knüpfen und gemeinsam ihre Leidenschaft für eSport teilen.

"Wir freuen uns über die große Resonanz auf unseren eSport-Cup und sind begeistert von dem Engagement der Teilnehmer", so Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach. "eSport ist längst mehr als nur ein Hobby - es verbindet Menschen, fördert den Teamgeist und bietet eine Plattform für spannende Wettkämpfe. Wir sind stolz darauf, dass so viele Spielerinnen und Spieler unserer Einladung gefolgt sind." (AZ)