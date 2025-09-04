Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Günzburg: Sparkasse spendet 5000 Euro an den Förderverein Waldbad Günzburg

Günzburg

Sparkasse spendet 5000 Euro an den Förderverein Waldbad Günzburg

    • |
    • |
    • |
    Die Sparkasse Schwaben-Bodensee hat den Förderverein Waldbad Günzburg mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Das Foto zeigt (von links): Lothar Böck (Vorstand der Stadtwerke Günzburg und Zweiter Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Günzburg), Daniel Gastl (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee) und Bernd Röllig (Erster Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Günzburg). 
    Die Sparkasse Schwaben-Bodensee hat den Förderverein Waldbad Günzburg mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Das Foto zeigt (von links): Lothar Böck (Vorstand der Stadtwerke Günzburg und Zweiter Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Günzburg), Daniel Gastl (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee) und Bernd Röllig (Erster Vorsitzender des Fördervereins Waldbad Günzburg).  Foto: Sandro Röllig

    Die Sparkasse Schwaben-Bodensee hat den Förderverein Waldbad Günzburg mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Mit dieser Spende konnten im Zuge der Neugestaltung des Zugangsbereichs neue, klimaresistente Bäume gepflanzt werden, die zur Erhaltung der Atmosphäre im Waldbad beitragen und für ein gutes Klima vor Ort sorgen. Mit Blick auf das sich verändernde Klima ist es gerade jetzt wichtig, klimaresistente Baumarten zu pflanzen, damit es auch in Zukunft ausreichend natürliche Schattenspender im Waldbad gibt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden