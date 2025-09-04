Sparkasse spendet 5000 Euro an den Förderverein Waldbad Günzburg

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee hat den Förderverein Waldbad Günzburg mit einer großzügigen Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Mit dieser Spende konnten im Zuge der Neugestaltung des Zugangsbereichs neue, klimaresistente Bäume gepflanzt werden, die zur Erhaltung der Atmosphäre im Waldbad beitragen und für ein gutes Klima vor Ort sorgen. Mit Blick auf das sich verändernde Klima ist es gerade jetzt wichtig, klimaresistente Baumarten zu pflanzen, damit es auch in Zukunft ausreichend natürliche Schattenspender im Waldbad gibt. (AZ)