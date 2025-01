Sparkasse unterstützt Günzburger Kinder mit 2000 Euro

Die Stadt Günzburg freut sich über eine großzügige Spende der Sparkasse Schwaben-Bodensee in Höhe von 2000 Euro für den evangelischen Kindergarten. Mit diesem Betrag konnte ein neuer Krippenbus angeschafft werden. „Wir sind der Sparkasse Schwaben-Bodensee sehr dankbar für diese großzügige Unterstützung“, betonte Einrichtungsleiterin Christina Götz. „Der neue Krippenbus ist eine wertvolle Bereicherung für unseren evangelischen Kindergarten und ermöglicht den Kindern noch mehr Ausflüge und Erlebnisse in ihrer Umgebung. So können sie die Welt spielerisch entdecken und ihre sozialen Kompetenzen stärken.“

Die Anschaffung des Krippenbusses ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Betreuung in der Kita weiter zu verbessern. Mit dem neuen Fahrzeug können bis zu sechs Kinder gleichzeitig sicher und bequem zu verschiedenen Zielen in der Stadt transportiert werden. „Als regional verwurzelte Sparkasse ist es uns ein Anliegen, die Kinder in unserer Region zu unterstützen“, erklärt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse SchwabenBodensee. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen können, den Kindern noch mehr Freude und Abwechslung im Kita-Alltag zu ermöglichen.“

Für Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist der neue Krippenbus mehr als nur ein Transportmittel: „Er ist ein Symbol für die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Günzburg, der Sparkasse Schwaben-Bodensee und dem evangelischen Kindergarten. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass alle Kinder in unserer Stadt die bestmögliche Förderung erhalten.“ (AZ)