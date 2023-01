Günzburg

vor 18 Min.

SPD Günzburg setzt auf Günzburger "Wir-Gefühl"

Trotz einiger Turbulenzen im vergangenen Jahr blickte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig beim Neujahrsempfang optimistisch in die Zukunft.

Plus Die aktuellen Krisen stellen die SPD Günzburg vor neue Herausforderungen. Beim Neujahrsempfang blickt Oberbürgermeister Jauernig dennoch zuversichtlich auf 2023.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

"Wir sind wieder zurück." Mit diesen Worten begrüßte Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Sonntag die Gäste des SPD-Neujahrsempfangs. Diese Jahre seien schwer gewesen und stellten die Partei auch in dem noch jungen Jahr 2023 vor neue Herausforderungen. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sprach in seiner Rede über die besorgniserregenden Entwicklungen innerhalb Europas und der Welt – aber auch darüber, wie der Landkreis neuen Herausforderungen standhalten möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen