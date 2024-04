Günzburg

vor 33 Min.

SPD-Kandidatin Noichl wünscht sich mehr Europa in Günzburg

Plus Wie viel EU-Förderung in lokalen Projekten stecke, sei oft gar nicht bekannt. Die bayerische Spitzenkandidatin hat noch mehr Vorschläge im Gepäck.

Von Sandra Kraus

Am 9. Juni findet die Europawahl statt. Eine Wahl, bei der es wichtiger denn je sei, wählen zu gehen und seine Stimme einer demokratischen Partei zu geben, sagte SPD-Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter beim Europafrühstück im Forum am Hofgarten. Maria Noichl, seit zehn Jahren Europaparlamentarierin in Brüssel und Straßburg und bei der Wahl in sechs Wochen bayerische Spitzenkandidatin, und der schwäbischen Spitzenkandidat Jörn Seinsch aus Augsburg diskutierten mit 40 interessierten Gästen bei Kaffee, Croissant und belegten Semmeln über die Europäische Union im Jahr 2024.

Schwer wiegt die Sorge vor einem Rechtsruck in Europa. Doch es gibt Hoffnung. Noichl erzählte begeistert von der Entwicklung in Polen, das mit seiner neuen Regierung wieder die Demokratiespur aufgenommen habe nach acht Jahren Regierung der rechtskonservativen PiS-Partei. Maria Noichl tritt dafür ein, dass „diese Währung aus Hass und Empörung zerschlagen werden muss.“ Eine Währung, mit der im Internet viele unterwegs seien und auf Likes abzielen. Viel wichtiger sei es den Mensch in den Vordergrund zu stellen. Sie mahnt, dass die EVP, die Mitte-Rechts-Fraktion im EU-Parlament, oft auf die Stimmen von ganz rechts setze. „Eine gefährliche Taktik!“

