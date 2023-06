SPD wünscht sich weitere Schrebergärten in Günzburg

Weitere Parzellen neben bestehenden Kleingartenkolonien erhofft sich die SPD. Die Stadträte haben auch die Themen Spielplatz bei der Jahnhalle oder Musikschule im Blick.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Günzburger Stadtrat markierten in einer Planungssitzung Schwerpunkte, auf die sie in ihrer politischen Arbeit ein besonderes Augenmerk richten wollen: Es geht um die Ausweitung von Schrebergärten, die Aufwertung des Spielplatzes bei der Jahnhalle, die Musikschule und die Maria-Theresia-Mittelschule.

Schrebergärten: Bereits im März ging – angeregt von Michael Jahn – ein Antrag bezüglich Schrebergärten an die Stadtverwaltung ein: Ein Kleingarten bietet in Zeiten der Globalisierung die Möglichkeit, vor Ort Produkte zu erzeugen, die mit geringen Kosten verbunden sind. Kindern, aber auch Erwachsenen wird durch einen Kleingarten der Zugang zur Natur gewährt – Kleingartenkolonien gelten als Ort der Entspannung und Erholung. „Um dem gestiegenen Bedarf an Kleingartenparzellen Rechnung zu tragen und zugleich weiteres Interesse an dieser großartigen Einrichtung zu wecken, bittet die SPD-Stadtratsfraktion die Verwaltung darum, ein kleines Konzept zu erarbeiten, durch das angrenzend auf bestehende Strukturen der Kleingartenkolonien weitere Parzellen ausgewiesen werden können“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der SPD.

Weitere Spielgeräte und Sitzgelegenheiten am Spielplatz bei der Jahnhalle

Spielplatz bei der Jahnhalle: Die Wiese zwischen Jahnhalle und Sparkasse/AOK ist der meistfrequentierte Spielplatz in Günzburg. Martina Haltmayer regt an, dem Platz noch mehr Aufenthaltsqualität zu geben. Weitere Spielgeräte für jedes Alter, Sitzgelegenheiten, vor allem auch mit Schatten und der Möglichkeit zum gemütlichen Picknick, würden das Angebot wunderbar abrunden. Natürlich sollte bei einer Umgestaltung Platz für den Maibaum und für Feste bleiben.

Musikschule: Eine sprunghafte Entwicklung der Schülerzahlen ist an der Städtischen Musikschule seit Jahren zu verzeichnen. Die Zahl der Schüler stieg in den vergangenen zehn Jahren von rund 200 auf etwa 800. Gerne würde Schulleiter Jürgen Gleixner noch vielen weiteren Schülern seine Tür öffnen, doch muss er viele interessierte Eltern vertrösten und das Kind auf die Warteliste setzen. Auch die Nachfrage nach Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und Musikvereinen steigt kontinuierlich. Musikalische Bildung trägt in hohem Maße zur Persönlichkeitsbildung bei und bleibt eine der hochwertigsten Formen der Freizeitgestaltung. Der SPD-Fraktion wäre es ein ausgesprochenes Anliegen, dass die hohe Nachfrage nach Plätzen an der Musikschule zur Zufriedenheit aller gelöst werden könnte.

Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg hat zwölf gebundene Ganztagesklassen

Maria-Theresia-Mittelschule: Die SPD-Fraktion möchte sich weiterhin für eine größere Wertschätzung der Arbeit und des Ansehens der Maria-Theresia-Mittelschule einsetzen. Hier würden junge Menschen ausgebildet, die allein für den Umbau der Energiewende dringend gebraucht werden, teilt die SPD mit. Von 15 Klassen verschiedenster Fachrichtungen der Mittelschule werden derzeit zwölf im gebundenen Ganztag geführt. Ungebrochen sei die Akzeptanz dieser Form des Unterrichts. Dazu kommt als Alleinstellungsmerkmal der Schule: Das Mittagessen wird täglich vor Ort frisch zubereitet mit heimischen Produkten – auch aus dem eigenen Schulgarten und unter Einbeziehung der Schüler. Leider fehlten für diese wertvollen Angebote dringend Räume, kritisiert die SPD. „Es wäre an der Zeit, dass wir uns bewusst machen, dass diese Schule einen überaus wichtigen Beitrag leistet für eine „funktionierende“ Stadtgesellschaft. Es wäre auch an der Zeit, sie als gleichwertige weiterführende Schule zu sehen und sie als berufsvorbereitendes Bildungszentrum auszubauen.“ (AZ)