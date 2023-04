Günzburg

06:00 Uhr

Im Günzburger Forum geht es mit Speed-Dating zum dualen Studienplatz

Im Forum am Hofgarten in Günzburg wird schon zum fünften Mal um Studienplätze gedatet.

Plus Zum fünften Mal findet das Speed-Dating der besonderen Art statt. Es geht dabei allerdings nicht um die große Liebe, sondern um Karrierechancen.

Von Dorothea Roßkopf Artikel anhören Shape

Studiensuche mal anders: Nach dem Motto "In wenigen Minuten zum dualen Studienplatz" wandern 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei "Dating-Runden" von Stand zu Stand. Sie sollen sich jeweils fünf Minuten mit Vertretern von 20 anwesenden Betrieben aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm unterhalten.

Ein Klingeln hallt durch das Foyer des Forums am Hofgarten in Günzburg. Noch eine Minute Zeit bleibt den zusammengewürfelten Paaren, um sich zu unterhalten. Beim zweiten Klingeln geht es für die jungen Erwachsenen zum nächsten Stand. Auch Ulrike, 19 Jahre alt, ist heute "auf der Suche". Sie macht momentan eine Ausbildung zur Industriekauffrau, will sich allerdings umorientieren und weiterbilden. Beim Speed-Dating hofft sie fündig zu werden. "Ich finde es sehr cool. Man spricht mit jedem und kann sich informieren", erzählt die junge Frau. Sie sei darüber hinaus nicht ganz so aufgeregt wie bei einem konventionellen Bewerbungsgespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

