Günzburg

06:00 Uhr

Spektakuläre Rettungsübung auf dem Günzburger Flugplatz

Plus Auf ein eher seltenes Übungsszenario reagieren knapp 90 Feuerwehr- und Rettungskräfte am Samstag auf dem Flugplatz in Günzburg-Donauried.

Die Feuerwehren und Kräfte des Roten Kreuzes sahen sich am Samstagvormittag einer Herausforderung gegenüber, die gar nicht so abwegig ist, wie Tobias Bamberger, einer der vier Fachberater "Flugunfall" am Flugplatz Günzburg-Donauried erklärte. Er und Bernhard Ziegler von der Feuerwehr Günzburg organisierten die Übung eines Flugunfalles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

