Spezialeinsatz: Günzburgerin droht, Polizisten mit Messer abzustechen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei mussten am Montag eine Frau aus einer Wohnung holen. Sie hatte einem Angehörigen und der Polizei mit einem Messer gedroht.

In einem Mehrfamilienhaus in der Kernstadt von Günzburg kam es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz. Bei einer Bewohnerin wollte eine Streife der Polizei am Nachmittag eine verbale Auseinandersetzung aufklären. Als die Polizeibeamten die Günzburgerin damit konfrontierten, drohte sie damit, einen Angehörigen und die Polizisten mit einem Messer abstechen zu wollen. Weil sich die Frau in ihrer Wohnung eingesperrt hatte, war ein kommunikativer Zugang nicht mehr möglich. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen. Sie holten die Frau aus ihrer Wohnung. Zur Abklärung ihres Gesundheits- und akuten Gemütszustandes wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem über mehrere Stunden andauernden Einsatz wurden weder Einsatzkräfte noch andere Personen verletzt. (AZ)