Günzburg

vor 16 Min.

Spieletag im Forum: Das Spielefieber in Günzburg steigt wieder

Plus Bereits zum 20. Mal findet in Günzburg der Spieletag statt. Mit dabei sind viele Neuheiten von der Spielemesse – und erstmals Profis, die beim Entdecken helfen.

Von Rebekka Jakob

Siedler von Catan, Ubongo, Monopoly oder das klassische Mensch-ärgere-Dich-nicht: Für Spielefans und solche, die es werden wollen, baut sich einmal pro Jahr im Günzburger Forum am Hofgarten ein wahres Paradies auf. " Günzburg spielt", der Spieletag für den Landkreis Günzburg, hat über die Jahre viele Fans gewonnen. Heuer geht er am 18. Februar schon in die 20. Spielrunde. Das Interesse an allen Arten von Brett-, Würfel- und Kartenspielen ist im Laufe der Jahre wieder deutlich gewachsen. Und die Trends der jüngst zu Ende gegangenen Spielwarenmesse Nürnberg belegen, dass inzwischen neue Zielgruppen das Spielen für sich entdeckt.

Spielen ist längst nicht mehr nur im Familienkreis beliebt. "Eine ganz wichtige Zielgruppe sind die sogenannten Kidults, also die etwa 15- bis 35-Jährigen", erzählt Hermann Hutter, Chef des Günzburger Spieleverlags Huch. Wie jedes Jahr hat er die Nürnberger Spielemesse besucht und sich dabei nach den aktuellen Spiele-Trends umgeschaut. Schüler und Studenten, die sich zu Partyspielen treffen, hat die Branche derzeit besonders im Fokus. "Während der Corona-Zeit haben Spiele eine Boomphase erlebt, die hat sich zwar etwas abgeschwächt, hält aber weiter an", so der Fachmann.

