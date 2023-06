Sportler aus Burkina Faso sind im Landkreis Günzburg angekommen

Vor den Special Olympics: Das Dominikus-Ringeisen-Werk und der Landkreis Günzburg begrüßen die Delegation aus Burkina Faso. Die Sportler besuchten auch das Legoland.

Zwar stiegen sie nach einer rund 30-stündigen Anreise von Burkina Faso über Brüssel nach München etwas müde aus ihrem Bus. Am Ende aber tanzten und feierten sie ausgelassen gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern: Etwa 30 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und körperlicher Behinderung haben auf dem Weg zu den Special Olympics in Berlin Halt im Landkreis Günzburg gemacht, um Land und Leute kennenzulernen. Nach Station in Ursberg öffnete für sie am Mittwoch das Legoland Deutschland in Günzburg seine Tore. Der Schließtag bot ihnen die Möglichkeit, den Park und seine Fahrgeschäfte zu erleben.

Ein sportliches Weltereignis steht bevor: Vom 17. bis 25. August findet in Berlin mit den Special Olympic World Games, eine der größten Sportveranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Die Tage vor den Wettbewerben verbringen die Sportler aus aller Welt gemeinsam mit ihren Teams und Angehörigen in ihren „Host Towns“, darunter der Landkreis Günzburg. Erste Station und Auftakt der Rundreise war das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg. Hier erwartete die Delegation aus Afrika ein herzlicher Empfang, Spiel- und Bewegungsstationen, ein deftiges bayerisches Abendessen im Klosterbräuhaus und sogar Sozialministerin Ulrike Scharf aus München.

Eine Teil der Sportler aus Burkina Faso kam verspätet im Landkreis Günzburg an

Eigentlich sollten alle rund 50 Special Olympics-Teilnehmenden aus Burkina Faso bereits am 12. Juni in München landen. Begrüßen konnten die Verantwortlichen des Landkreises Günzburg zunächst aber nur gut die Hälfte der Sportler und Funktionäre. Die zweite Gruppe kam erst am Abend im Hotel in Burgau an.

Bei einem spontanen Rap zum Abschluss in Ursberg ließen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Gästen aus Burkina Faso mitreißen. Foto: Tobias Atzkern, Drw

Am Mittwoch stand der Besuch im Legoland an. Der Freizeitpark unterstützt mit dieser Aktion die Stadt Günzburg als „Host Town“ der Gruppe aus Burkina Faso. Für die Gäste aus Afrika wurde eine exklusive Führung und ein aufregendes Rahmenprogramm bereitgestellt. Die Sportlerinnen und Sportler hatten die Möglichkeit, einige der beliebten Attraktionen des Parks zu erleben. "Dieser Tag ist ein Zeichen dafür, dass wir immer bereit sind, etwas zurückzugeben", sagte Manuela Stone, Geschäftsführerin von Legoland Deutschland. (AZ)

Lesen Sie dazu auch