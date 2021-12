Günzburg

vor 37 Min.

Mehr Grün, weniger Verkehr: Günzburg beschließt seine Klimaziele

Auf den Dächern des Landratsamts in Günzburg befinden sich Photovoltaikanlagen. Kommunale Neubauten sollen in Zukunft konsequent damit ausgestattet werden.

Plus Die Stadt Günzburg setzt sich für die kommenden Jahre hohe Ziele beim Klimaschutz. Welche das sind und was es mit dem Sanierungsgebiet "Stadtmitte Günzburg" auf sich hat.

Von Michael Lindner

Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel sowie der Naturschutz sind für Günzburg eine der größten Herausforderungen in den kommenden Jahren. Aus diesem Grund hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit mehreren ambitionierten Klimazielen auseinandergesetzt und diese vom Klimabeirat entwickelte Klimaleitbild ohne Gegenstimme beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen