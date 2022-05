Stadt Günzburg bewirbt sich mit zwei Varianten für die Landesgartenschau

Plus Der Günzburger Stadtrat beschließt einstimmig die Bewerbung für den Zeitraum 2030 bis 2032. Erste Kostenschätzungen stehen im Raum.

Günzburg wird sich im Mai endgültig für die Bayerische Landesgartenschau im Zeitraum 2030 bis 2032 bewerben. Ein einstimmiger Beschluss des Stadtrats untermauert das ehrgeizige Vorhaben. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonte, dass seit der ersten Landesgartenschau 1980 in Neu-Ulm die Gartenschauen in Bayern "ein wichtiges Instrument" für eine nachhaltige modellhafte Stadtentwicklung mit positiven Auswirkungen auf die Lebens- und Umweltqualität, das Stadtklima, das soziale Umfeld und die wirtschaftliche sowie die ökologische Entwicklung seien. "Es ist weit mehr als eine Blumenschau."