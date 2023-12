Stadt Günzburg stellt Entwürfe für die Landesgartenschau vor

Die Öffentlichkeit bekommt jetzt Einblick in die Pläne für die Landesgartenschau 2029. An der Veranstaltung im Forum spricht auch ein ehemaliger Oberbürgermeister.

Im Juni hat die Stadt Günzburg einen landschaftsplanerischen Wettbewerb für die Flächen der Landesgartenschau ausgelobt. Ein halbes Jahr später wird im Forum am Hofgarten über die Ergebnisse informiert. „Mit der Sitzung des Preisgerichts am 21. November haben wir einen zentralen Schritt in Richtung Landesgartenschau gemacht“, so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Der Ausschreibung zur langfristigen Gestaltung und Nutzung der Flächen waren sechs Büros gefolgt. Der Prozess des Wettbewerbs und die Entwürfe werden am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Forum am Hofgarten präsentiert.

Der Landschaftsarchitekt Till Rehwaldt, der den Vorsitz des Preisgerichts innehatte, wird den Wettbewerb vorstellen. Weiterhin konnte für den Informationsabend der ehemalige Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg gewonnen werden. Er wird über die städtebaulichen Chancen einer Landesgartenschau sprechen – die Stadt Neu-Ulm hat 2008 die Bayerische Landesgartenschau erfolgreich ausgerichtet. Weiterhin freuen sich Stadtbaumeister Georg Dietze und die beiden Geschäftsführerinnen der Landesgartenschau Günzburg 2029, Claudia Knoll und Karin Scheuermann darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Oberbürgermeister Jauernig hofft auf rege Beteiligung

„Ich freue mich über eine rege Beteiligung an diesem für Günzburg so wichtigen Zukunftsprojekt“, so Gerhard Jauernig. Die Entwurfspläne sind im Anschluss an die Veranstaltung bis zum 22. Dezember im Forum am Hofgarten Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr zu sehen sowie am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Weitere Information sind auf der städtischen Homepage zu finden unter www.guenzburg.de/landesgartenschau-in-guenzburg. (AZ)

