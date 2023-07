Stadt Günzburg warnt: Mountainbiker begeben sich in Lebensgefahr

Manche ignorieren die Sperrung des Trails, die wenige Tage nach der Eröffnung verhängt wurde. Das Fahrverbot hat mit den Folgen des Unwetters vom 11. Juli zu tun.

Kaum waren die Mountainbike-Trails am 8. Juli geöffnet, da sind sie auch wieder gesperrt. Seit 12. Juli geht in dem Waldgebiet vor den Toren Günzburgs nichts mehr, weil das Unwetter in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli auch die Kurse fürs Mountainbiken (MTB) beeinträchtigt hat.

Der MTB-Trail wurde nicht beschädigt, es sind aber im Gebiet Bäume umgebrochen und umgestürzt und liegen am und über dem MTB-Trail. Außerdem stehen noch einige "angeschobene" Bäume Richtung MTB-Trail und müssen entfernt werden. Das teilt die Stadt Günzburg auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Geduld ist voraussichtlich noch bis Ende kommender Woche gefragt

Das dortige Holz wird sowohl von der städtischen Forstverwaltung als auch dem Deutschen Alpenverein entfernt beziehungsweise abtransportiert. Das Sturmholz des Deffinger Stadtwalds ist bereits vom Borkenkäfer befallen und muss schnellstmöglich aus dem Wald entfernt werden. Dies geschehe in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen. Um den Trail nicht zu zerstören, wird das Sturmholz behutsam entfernt. Wie lange das dauere, sei nicht hundertprozentig absehbar. "Wir hoffen allerdings, den Trail Ende nächster Woche wieder freigeben zu können", sagt Felicitas Kienle vom städtischen Kulturamt.

Sie betont auch, dass die Sperrung "leider teilweise ignoriert" wird. In der Umgebung der Fahrstrecken werde das Holz per Seilwinde entfernt. Deshalb besteht laut Kienle für die Mountainbikefahrer Lebensgefahr.