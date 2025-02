Stadtbücherei Günzburg hat mehr Besucher und mehr Medien

Die Stadtbücherei Günzburg ist weit mehr als ein Ort der Bücher. Sie ist ein lebendiges Zentrum der Bildung, Kultur und Begegnung für Menschen jeden Alters. Die aktuelle Statistik für das Jahr 2024 unterstreicht eindrucksvoll die Bedeutung der Bücherei für die Stadtgemeinschaft. Büchereileiterin Angelika Gathemann-Schnelle und ihr Team begrüßten im vergangenen Jahr insgesamt 44.830 Besucher – das sind etwa 400 Gäste mehr als im Jahr zuvor, teilt die Stadt Günzburg mit.

Besonders erfreulich war die Ausstellung von 287 neuen Leseausweisen. Insgesamt 3591 Personen haben damit einen Leseausweis – mehr als 900 davon sind Kinder und Jugendliche. Die Ausleihzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um knapp 2000 auf eine Gesamtzahl von 119.549 an. Insbesondere Tonies, ein Audiosystem speziell für Kinder, das mittels einer Box und kleiner Figuren verschiedene Hörspiele abspielen kann, verzeichneten erneut einen großen Anstieg. Verglichen zum Vorjahr erhöhte sich die Ausleihe der Tonies-Hörfiguren um mehr als zwölf Prozent auf 10.132. Auch der Verleih von Kinderbüchern (38.138 Exemplare) und Romanen (29.024) war sehr beliebt und stieg im Vergleich zu 2023 noch einmal deutlich an. Während die Ausleihzahlen von E-Medien mit 16.785 ungefähr gleich blieb, ging die Zahl für die Fernleihe wie auch für Sachbücher zurück.

Icon Vergrößern Das Team der Stadtbücherei Günzburg ist ein kompetenter Ansprechpartner für alle Leser. Foto: Stadtbücherei Günzburg Icon Schließen Schließen Das Team der Stadtbücherei Günzburg ist ein kompetenter Ansprechpartner für alle Leser. Foto: Stadtbücherei Günzburg

„Wir versuchen immer mit der Zeit zu gehen und den Wünschen der Leser gerecht zu werden. Deshalb haben wir vergangenes Jahr den Bestand an Tonies und Kinderbüchern deutlich erweitert“, sagt Gathemann-Schnelle. Der gesamte Medienbestand der Stadtbücherei beläuft sich inzwischen auf mehr als 23.500 Exemplare. Mit verschiedenen Aktionen unterstützt die Stadtbücherei die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. An zwölf Führungen in der Bücherei haben 186 Kinder, 92 Jugendliche und 29 Erwachsene teilgenommen. Ein Highlight des vergangenen Jahres war das Puppenspiel und Kindermitmachtheater „Mascha und der Bär“, zu dem mehr als 180 Besucher kamen.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betont die Bedeutung der städtischen Bücherei für Günzburg und seine Bewohner. „Unsere Stadtbücherei im Herzen Günzburgs ist eine unverzichtbare Einrichtung für die Stadtgemeinschaft. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Bildung, Kultur und Begegnung in Günzburg und bietet großen und kleinen Besuchern ein einmaliges Wohlfühlgefühl“, so Jauernig. Für dieses Jahr sind einige Erweiterungen geplant, verrät Büchereileiterin Gathemann-Schnelle. Das Angebot in der Kinderbuch-Abteilung soll weiter ausgebaut und ein Grundbestand an Tiptoi-Büchern aufgebaut werden. Aufgrund der großen Nachfrage nach New-Adult-Romanen für junge Leserinnen wurden im ersten Stock zwei neue Regale eingerichtet. Die Bücher dort richten sich an Jugendliche ab 14 und an junge Erwachsene ab 16 Jahren. Der Bestand soll in diesem Jahr aufgestockt werden. (AZ)