Günzburg

vor 48 Min.

Stadtführung in Günzburg: Flüchtlinge erleben emotionale Momente

Plus Erstmals bekommen aus der Ukraine nach Günzburg Geflüchtete eine Stadtführung. So emotional erfahren sie Hintergründiges, Aktuelles und Überraschendes.

Von Claudia Jahn

Die Menschen, die sich am Samstagnachmittag vor dem "1st Motel" in der Lochfelbenstraße zu einem Spaziergang durch Günzburg treffen, denken nicht an den Auftakt in ein beschauliches Wochenende. Vornehmlich Frauen und eine Handvoll Kinder freuen sich darüber, etwas Historisches, aber auch vor allem praktische Hinweise über ihren neuen Wohnort Günzburg zu erfahren. Die Spannung und die Sorge über die in der ukrainischen Heimat zurückgebliebenen Familienangehörigen, die die bunt zusammengewürfelte Gruppe begleiten, sind förmlich greifbar. Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen haben in Günzburg eine neue Bleibe gefunden und versuchen nun, sich hier zu orientieren und Fuß zu fassen. In der Hoffnung, dass diese Übergangslösung bald ein Ende finden wird und sie wieder nach Hause zu ihren Männern und Söhnen zurückkehren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .