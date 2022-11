Stadtführungen in Günzburg sind wieder gefragt

Mehr als 2500 Menschen nahmen 2022 bereits an Stadtrundgängen in Günzburg teil. Was am häufigsten gebucht wurde und welche Führung die meisten Teilnehmer hatte.

Mit der Günzburger Kulturnacht endeten die öffentlichen Stadtführungen in Günzburg. An den acht Kurzführungen im Rahmen des Kulturnachtprogramms nahmen 220 Personen teil. „Diese große Anzahl an Teilnehmern ist ein Spiegelbild der Führungen über das ganze Jahr“, freut sich Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, die nun Zahlen für das Jahr 2022 wiedergibt.

Zu den insgesamt 36 öffentlichen Stadt-, Kirchen-, Friedhofs- und Turmführungen kamen in diesem Jahr 406 Besucher. Außerdem wurden 2022 bisher 133 Rundgänge individuell gebucht. An diesen Führungen beteiligten sich 2000 Menschen. Zusammengefasst begaben sich damit bisher rund 2500 Gäste und Einheimische auf Reisen in die Vergangenheit der Großen Kreisstadt. Das ist gegenüber dem Vorjahr mehr als eine Verdoppelung. In den Jahren 2020 und 2021 waren die Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig gewesen. „Aber in diesem Jahr sind wir wieder beinahe auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit“, erklärt Hauke in einer Pressemitteilung.

Tourist-Information rechnet mit mehr als 3000 Teilnehmern im Jahr 2022

Die endgültigen Zahlen für 2022 stehen noch gar nicht fest. In der Vorweihnachtszeit buchen viele Firmen, Verbände oder Vereine im Rahmen ihrer Weihnachts- oder Jahresabschlussfeier oft eine Stadtführung. Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim rechnet damit, dass bis Ende des Jahres mehr als 3000 Teilnehmer gezählt werden können. „Diese Zahlen wären natürlich ohne den großen Einsatz unserer Stadtführerinnen und -führer nicht zu erreichen“, so Hauke.

Das am häufigsten gebuchte Führungsthema war auch heuer der Klassiker: „Günzburg und seine Geschichte“ - 75 Mal lautete so das Motto des Rundgangs. Die am besten besuchte öffentliche Führung war am 10. August die Kriminaltour. 40 Teilnehmer machten sich zu den Originalschauplätzen der haarsträubendsten Fälle aus den Günzburger Kriminalakten auf.

761 Personen nahmen in Günzburg im September an Führungen teil

Die größte Anzahl an Teilnehmern brachte mit 761 der September. Beispielsweise fand in diesem Monat die Napoleon-Führung statt. Dabei handelt es sich um einen Rundgang mit Informationen zu Günzburg in der Zeit des französischen Kaisers mit Thomas Schuler, einem der führenden deutschen Napoleon-Experten. Diese Führung lockte am 11. September 24 Teilnehmer an.

Für das Jahr 2023 hat die Tourist-Information gemeinsam mit den Stadtführern ein spannendes und umfassendes Programm erarbeitet. „Es wird auch die eine oder andere neue Führung im Programm erscheinen, mit der wir hoffentlich noch mehr Gäste, aber auch viele Einheimische ansprechen können“, freut sich Hauke auf das kommende Jahr. Die öffentlichen Rundgänge werden wieder Anfang Mai starten und im Oktober enden.

Informationen zu den Stadtführungen in Günzburg gibt es bei der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, Schloßplatz 1, Günzburg, unter der Telefonnummer 08221/200-444, per Mail an info@tourismus.guenzburg.de oder auf der Internetseite www.guenzburg-tourismus.de. (AZ)