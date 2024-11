Stadtführungen in Günzburg werden immer beliebter

Die Zahl der Teilnehmer bei Führungen in Günzburg ist zum zweiten Mal hintereinander deutlich angestiegen: Bis zum 31. Oktober dieses Jahres nahmen 4044 Personen an bisher 215 Rundgängen durch Stadt, Frauenkirche, Museum, Friedhof und den städtischen Bürgerpark teil. Das ist die vorläufige Bilanz der Tourist-Information Günzburg-Leipheim. Deren Leiterin Anja Hauke geht davon aus, „dass wir bis zum Jahresende die Zahl von 4200 Menschen, die sich unseren Führungen anschließen, knacken“.

Anja Hauke weiß aus Erfahrung, dass in den kommenden Tagen und Wochen noch weitere Buchungen für Rundgänge eingehen. Diese Touren durch Günzburg werden gerne von Vereinen und Firmen im Rahmen von Weihnachts- oder Jahresabschlussfeiern geordert. Derzeit bieten insgesamt neun Guides 20 verschiedene Themenführungen in Günzburg an. Am beliebtesten war in diesem Jahr wieder der Klassiker Günzburg und seine Geschichte. „Mit ihrem großartigen Engagement und ihrem fundierten Wissen tragen unsere Stadtführerinnen und -führer in ganz erheblichem Maße dazu bei, Günzburg als lebens- und erlebenswerte Stadt und interessantes Ausflugsziel zu präsentieren“, lobt Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Gästeführer.

Günzburgs Krimitour lockt die meisten Besucher an

Nach einem Einbruch in den Corona-Jahren haben die Zahlen wieder das hohe Niveau von 2019 erreicht. Bereits im vergangenen Jahr war ein deutlicher Anstieg erkennbar, der heuer noch getoppt wird. Von Januar bis Oktober gab es 215 Rundgänge, 60 dieser Touren waren fixe Termine, die von der Tourist-Information ausgeschrieben wurden. 155 Mal wurden individuelle Rundgänge gebucht. Die am besten besuchte öffentliche Führung war die Kriminaltour mit Marion Schlaegel am 2. August. 39 Personen waren an diesem Sommerabend dabei. Das Thema „Napoleon in Günzburg“ mit dem Experten Thomas Schuler lockte am 8. September 27 Besucher an.

Großen Zuspruch fanden auch die beiden speziell für das Jahr 2024 konzipierten Führungen mit Christine Gorzitze und Anja Hauke. Sie hatten das Thema: 25 Jahre Tourist-Information. An beiden Terminen, 3. Juli und 31. August, waren die jeweils 25 Tickets binnen kurzer Zeit komplett vergeben. So gefragt, dass sogar ein Zusatztermin nachgelegt wurde, waren die kulinarischen Rundgänge mit Antje Mühlenbein. Vier dieser neuen Touren unter dem Titel„Günzburg zum Probieren“ standen auf dem Plan und waren mit jeweils 15 Teilnehmern schnell ausgebucht.

Digitales Angebot für Online-Buchungen wird ausgebaut

„Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir festgestellt, dass das Reiseverhalten der Menschen immer individueller, kurzfristiger und digitaler wird. Diesen veränderten Parametern haben wir uns angepasst“, erklärt Anja Hauke und hat daher ein Online-Buchungssystem für Stadtführungstickets eingeführt. Mehr als 80 Prozent der Karten wurden über dieses Portal gebucht.

Für das kommende Jahr ist geplant, dieses digitale Angebot auf die individuell buchbaren Gruppenführungen auszuweiten. Außerdem wird sich die Zahl der öffentlichen Stadtführungen erhöhen. „Wir bieten in den Hauptreisemonaten Juni, Juli und August jetzt jeden Dienstag um 14 Uhr eine Stadtführung an“, informiert Anja Hauke. Neu ist auch der Termin, an dem die öffentlichen Rundgänge starten. Bis zum vergangenen Jahr gab der 1. Mai den Auftakt für die Touren durch Günzburg. 2025 geht es schon am 12. April los.

Das Führungsprogramm für das Jahr 2025 ist bereits jetzt auf der Website www.guenzburgtourismus.de veröffentlicht. Tickets sind dort online buchbar. Fragen sind unter info@tourismus.guenzburg.de oder unter Telefon 08221/200444 möglich.