Stadtradeln: Günzburgerin gibt für drei Wochen ihr Auto ab

Für den Wettbewerb verzichtet Marie-Luise van Lier auf ihr Auto und steigt aufs Rad und öffentliche Verkehrsmittel um. Sie möchte ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Die Stadt Günzburg hat ihren Stadtradeln-Star gesucht und gefunden: Die 31-jährige Günzburgerin Marie-Luise van Lier übergab vor dem Rathaus bereitwillig ihren Autoschlüssel an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und startet in ihre dreiwöchige autofreie Zeit. Ziel des alljährlichen Wettbewerbs Stadtradeln ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und damit einen Beitrag fürs Klima zu leisten. Zum ersten Mal macht die Stadt Günzburg auch bei der Sonderkategorie "Stadtradeln-Star" mit. Diese richtet sich an besonders mutige Teilnehmende, die bereit sind, noch einen Schritt weiterzugehen. Das Auto der Günzburgerin wird für die nächste Zeit "eingemottet".

Den dazugehörigen Schlüssel überreichte sie Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und erhielt im Gegenzug einen Gutschein, ihr Fahrrad einen Monat kostenlos in der Bike-and-ride-Fahrradsammelschließanlage am Günzburger Bahnhof abzustellen. Günzburgs Oberbürgermeister und die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer freuen sich, dass sich mithilfe des Bund Naturschutz (Kreisgruppe Günzburg) mit der Günzburgerin eine motivierte Person gefunden hat, die bereit ist, für 21 Tage kein Auto von innen zu sehen. "Ich wollte einfach ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und zeigen, dass es auch anders geht. Nachhaltigkeit ist mir schon immer wichtig und auch in meiner Familie ein präsentes Thema", so van Lier. Sie stehe für aktive Gesundheitsförderung, Lärmminderung, Klimaschutz, weniger Feinstaub, mehr Geld im Portemonnaie und eine lebenswerte Kommune.

Fahrt nach Thüringen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt

Gerhard Jauernig lobte den Mut der jungen Frau. "Eine vorbildliche Aktion mit tollen Beweggründen, die hoffentlich viele Günzburgerinnen und Günzburger animiert, wann immer möglich, auf das Fahrrad umzusteigen." Eine große Herausforderung für Marie-Luise van Lier war gleich das erste Wochenende ohne Auto - ein Besuch bei Familie und Freunden in Thüringen. Alle Wege legte sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, obwohl ihre Mutter ihr eine Mitfahrgelegenheit zur Oma angeboten habe.

Am Ende des diesjährigen Stadtradelns wird der Oberbürgermeister dem Stadtradeln-Star den Autoschlüssel zurückgeben. Hat sie es geschafft, drei Wochen auf ihr Auto zu verzichten, erhält sie einen tollen Preis. Wie es dem Stadtradeln-Star bis dahin ergeht, ist im Blog unter www.stadtradeln.de/blog nachzulesen. Die Registrierung für das Stadtradeln ist während des gesamten Aktionszeitraums möglich. Die Stadt Günzburg freut sich auf viele aktive Radelnden und einen spannenden Wettbewerb. Fragen beantwortet die Radverkehrsbeauftragte Daniela Fischer telefonisch unter 08221/903-189 oder per E-Mail an fahrrad@rathaus.guenzburg.de. (AZ)