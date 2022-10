Günzburg

12:30 Uhr

Knapp zehn Millionen Euro für den Umbau der Grundschule Reisensburg

Die Pläne für die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Reisensburg sind jetzt fertig. Baubeginn könnte in den Sommerferien 2023 sein, der Schulbetrieb läuft dank ausgeklügelter Bauabschnitte ganz normal weiter.

Plus Im Sommer könnte es also so weit sein: Der Umbau der Grundschule Reisensburg wurde vom Günzburger Stadtrat genehmigt. Wie es dann mit dem Schulbetrieb weitergeht.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Ein wichtiger Schritt zum neuen Schulhaus in Reisensburg ist gemacht. Der Stadtrat Günzburg stimmte einstimmig den von Architekt Harald Tiefenbacher aus Augsburg vorgelegten Plänen zu. Start der umfangreichen Umbaumaßnahmen, für die aktuell 9,5 Millionen Euro angesetzt sind und Zuschüsse erwartet werden, könnte in den Sommerferien 2023 sein. Ein ausgeklügelter Plan erlaubt einen laufenden Schulbetrieb der zweizügigen Grundschule, die ein offenes Ganztagsangebot im direkten Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht erhalten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen