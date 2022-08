Landkreis Günzburg erhält mehr als zwei Millionen Euro für Städtebauförderung

Der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter informiert über Zuschüsse aus Städtebauförderungsprogrammen und darüber, welche Kommunen Zuschüsse erhalten sollen.

Aus den Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen erhalten die Städte Günzburg, Ichenhausen, Krumbach, Leipheim und Thannhausen sowie der Markt Jettingen-Scheppach und der Markt Ziemetshausen in diesem Jahr insgesamt 2,16 Millionen Euro. Dies teilt der fraktionslose Landtagsabgeordnete Alfred Sauter mit.

Mittel des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Lebendiger Zentren-Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ in Höhe von 1.200.000 Euro würden in Günzburg für die Umnutzung und Sanierung der Jahnhalle zum Bürgerhaus mit Vereinsnutzung verwendet, heißt es in der Pressemitteilung. In Jettingen-Scheppach werde mit der Fördersumme von 120.000 Euro die Aufwertung des Umfelds um das Rathaus mit Erweiterungsbau vorbereitet. Mit einem Gestaltungshandbuch möchte der Markt den privaten Eigentümern hilfreiche Beispiele für die Umsetzung von Sanierungen an die Hand geben. Leipheim werde mit 90.000 Euro bei der Erstellung eines grünordnerischen Rahmenplans für den Friedhof unterstützt. Die Stadt Thannhausen erhalte 90.000 Euro für die städtebauliche Gestaltung der Bahnhofstraße.

Sauter: Mittelstand und Unternehmen würden unterstützt werden

„Nachdem jeder investierte Euro das Siebenfache an Investitionen bei Privaten auslöst, werden auf diesem Weg der heimische Mittelstand sowie die Handwerksunternehmen in besonderem Maße unterstützt“, so Sauter. Aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ erhalten die Städte Ichenhausen und Krumbach 180.000 Euro sowie 120.000 Euro.

In Ichenhausen werden die bisherigen konzeptionellen Unterlagen für die künftige Stadtsanierung in einem städtebaulichen Entwicklungskonzept fortgeschrieben. Die Stadt Krumbach könne durch die Förderung die Gestaltung des Umfeldes am Bürgerhaus an der Heinrich-von-Sinz-Straße vorbereiten.

Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ werden von der Stadt Günzburg für den Grunderwerb einer Fest- und Multifunktionsfläche zur Entwicklung des „Auweg-Areals“ aufgewendet. Der Markt Ziemetshausen erhalte 60.000 Euro für kleinere Modernisierungsmaßnahmen sowie für die Erneuerung des Zusamstegs. (AZ)