vor 16 Min.

Starker Seitenwind bringt Fahrradfahrerin in Günzburg zu Sturz

In Günzburg gab es zwei Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern.

Zwei Fahrradfahrer verletzen sich in Günzburg so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. In einem Fall war es starker Seitenwind.

Obwohl er einen Helm trug, wurde ein Fahrradfahrer am frühen Freitagabend bei einem Sturz schwer verletzt. Der Radler war auf dem Radweg im Bereich der Augsburger Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Sturz kam. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der starke Wind bläst in Günzburg eine Frau vom Rad Starker Seitenwind war laut Polizei die Ursache für einen Radunfall, der sich am Samstag gegen 12.45 Uhr ereignete. Eine Radlerin fuhr vom Bahnhof kommend in der Schlachthausstraße Richtung Leipheim. Vermutlich verlor sie aufgrund einer Seitenwind-Böe die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam leicht verletzt zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

