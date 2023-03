Stefan Baisch steht jetzt an der Spitze der CSU-Stadtratsfraktion

Die Vorsitzende der Günzburger CSU-Stadtratsfraktion Stephanie Denzler stellt sich nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Nun übernimmt Stefan Baisch.

Auf ihrer jüngsten Klausurtagung hat die CSU-Stadtratsfraktion einen neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die bisherige Vorsitzende Stephanie Denzler hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie nach sechs Jahren nicht wieder zur Verfügung stehe, da sie ihre persönlichen und beruflichen Schwerpunkte neu setze und aus der ersten Linie zurücktreten wolle. Einstimmig wählte die Fraktion den bisherigen Stellvertreter Stefan Baisch zum neuen Fraktionsvorsitzenden. Auf der Tagung befassten sich die Mitglieder schwerpunktmäßig mit dem Themenkreis Kinder und Familie.

Stadtrat Thomas Ermer hob die hohen Investitionen der Stadt im Haushalt 2023 für den Ausbau der Kinderbetreuung im Rahmen der Kita-Offensive der Stadt hervor. Die Stadt plane gerade den Neubau bzw. das Betreiben von fünf zusätzlichen Kita- bzw. Krippenstandorten. Um auch zukünftig den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu gewährleisten, sieht es Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz als zwingend erforderlich an, die Ausbildung zum Erzieher und Kinderpfleger, die immer noch zu lang ist, zeitlich zu straffen und attraktiver zu gestalten sowie mehr Praxiszeiten zu schaffen.

Staatsregierung solle den Betreuungsschlüssel für Kindergärten lockern

Auf Hinweis von Stadträtin Stephanie Denzler erhob die Fraktion die Forderung an die Staatsregierung den Betreuungsschlüssel zumindest vorübergehend zu lockern, damit angesichts des akuten Personalmangels gebaute Kindergarten- und Krippengruppen auch in Betrieb genommen werden können und für Eltern die dringend notwendige Betreuung ihrer Kinder gewährleistet werden kann. Die Jugendreferentin des Günzburger Stadtrats Margit Werdich-Munk erneuerte die Forderung der Fraktion nach einem einheitlichen, zentralen Anmeldeverfahren für alle Günzburger Kinderbetreuungseinrichtungen. „Die Wartelisten in den einzelnen Kindergärten sind lang, wobei man eben berücksichtigen muss, dass viele Kinder in zwei oder mehr Kindergärten auf den Wartelisten stehen. Das zentrale Anmeldeverfahren würde hier mehr Klarheit bringen.“

Stadträtin Marianne Stelzle sieht teilweise einen Ausbau- und Verbesserungsbedarf im Bereich der Spielplätze, damit einzelne Spielplätze besser auf die verschiedenen Altersgruppen der Nutzer abgestimmt werden können. Hierzu wäre aus Sicht der Fraktion ein Spielplatzkonzept der Verwaltung sinnvoll, das diese Aspekte berücksichtigt. Für gelungen erachtet Stefan Baisch die im Altstadtbereich verstreut aufgestellten Wippgeräte. Es bedürfe oft keines ganzen Spielplatzes, um Kinder – und Eltern – glücklich zu machen.

Auf der Klausurtagung fanden die turnusgemäßen Neuwahlen des Fraktionsvorstands statt. Auf Stephanie Denzler folgt der bisherige Stellvertreter Stefan Baisch. Günter Treutlein wurde im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt. Als weiterer stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde Christian Neidl neu gewählt. Im Namen der Fraktion dankte Stefan Baisch Stephanie Denzler für die erfolgreiche Arbeit an der Spitze der Fraktion in den vergangenen Jahren. (AZ)