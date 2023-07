Stein aus dem dritten Stock auf Eiscafé-Besucher geworfen

Das leckere Eis wurde einigen Besuchern eines Eiscafés in Günzburg vermiest: Eine Frau wirft einen Stein aus dem Haus. Jetzt wird gegen sie ermittelt.

Die Sonnenstunden am Donnerstagmittag haben einige Passanten genutzt, um in Günzburg ein Eis zu essen. Doch es kam zu einem Zwischenfall. Der Polizei Günzburg wurde mitgeteilt, dass aus einem Anwesen ein Stein auf Besucher des Eiscafés gefallen sei. Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt, so die Beamten, weil der Stein durch einen Sonnenschirm abgefangen wurde.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass eine junge Frau den Stein aus dem dritten Stock eines Wohnanwesens in Richtung des Cafés geworfen habe. Zu diesem Zeitpunkt saßen dort Schülerinnen einer nahegelegenen Schule. Warum die Frau den Stein geworfen hat, sei aktuell nicht bekannt. Gegen sie ermitteln die Beamten nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. (AZ)