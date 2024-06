Günzburg

vor 47 Min.

Stephanie Denzler legt Mandat als Stadträtin in Günzburg nieder

Plus Die CSU-Politikerin tritt auch von ihrem Amt als Kreisrätin zurück. Welche Gründe sie dafür nennt und wer ihr nun nachfolgt.

Von Rebekka Jakob

Erneut findet im Günzburger Stadtrat ein Wechsel statt: Stephanie Denzler ( CSU) wurde in der Sitzung am Montagabend offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. Als Nachrücker wurde Philipp Rauner, Ortsvorsitzender der Günzburger CSU, als neuer Stadtrat vereidigt. Stephanie Denzler gab gesundheitliche Gründe an, die sie zu ihrem Rücktritt von ihrem Ehrenamt bewogen haben. In der Sitzung am Montagabend war sie nicht persönlich anwesend.

In einem Schreiben von Stephanie Denzler vom 7. Mai 2024, das unserer Redaktion vorliegt, teilte die CSU-Politikerin dem Oberbürgermeister der Stadt Günzburg die Niederlegung ihres Stadtratsmandates und deren Gründe mit. "Hiermit lege ich aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung mein kommunales Ehrenamt als Stadtrat in der Großen Kreisstadt Günzburg nieder und bitte um Entbindung aus dieser Verantwortung", so Denzler darin wörtlich. Für die Niederlegung eines Mandats im Stadtrat muss kein wichtiger Grund vorliegen, wie es in der Sitzungsvorlage des Stadtrats heißt. Das Gremium muss allerdings die Niederlegung formal feststellen.

