Musik, Kunst, Genuss und Einkaufserlebnis bei der Sternenacht

Der Herbst ist nun endgültig angekommen im Landkreis Günzburg. Im Legoland wird täglich Halloween gefeiert, in Krumbach fand bereits die Lichternacht statt, und jetzt steht auch in Günzburg die Sternenacht an. Am Freitag, 24. Oktober, lautet das Motto in der Innenstadt: Einkaufen, genießen und Kultur im Lichterglanz erleben. Die Cityinitiative Günzburg veranstaltet die Aktion. Wir beantworten die wichtigsten Fragen für alle, die dabei sein möchten.

Wann findet die Sternenacht statt?

Beginn ist am Freitag, 24. Oktober, um 18 Uhr. Die Geschäfte öffnen ihre Türen bis 22 Uhr, auch das Rahmenprogramm zieht sich in die Nachrstunden.

Welche Geschäfte und Aussteller sind dieses Jahr mit dabei?

Ausführliche Informationen zum Programm und eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte gibt es unter: www.wir-in-günzburg.de

Welche kulinarischen Angebote gibt es?

Foodtrucks, Vereine und Institutionen sorgen an verschiedenen Plätzen in der Günzburger Innenstadt für kulinarische Vielfalt. Ob herzhaft oder süß, kalt oder heiß – für jeden Geschmack ist an diesem Abend etwas dabei, versprechen die Veranstalter. Stehtische und gemütliche Plätze laden zum Verweilen ein.

Was ist im Rahmenprogramm alles geboten?

Die Besucherinnen und Besucher erwartet an diesem Abend ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. An vielen Plätzen in der Innenstadt gibt es künstlerische und musikalische Darbietungen zu erleben. Unter anderem ziehen farbenfrohe Stelzenläufer durch die Gassen, eine Jonglage-Show mit Lichteffekten wird zu sehen sein, Live-Musik sorgt für stimmungsvolle Klänge und die Bauchtanzgruppe des VfL Günzburg bereichert den Abend mit einem Lichtertanz. In der Frauenkirche bietet der Gospelchor Günzburg ein klangvolles Konzert und im Anschluss findet ein gemeinsames ökumenisches Angebot der Günzburger Pfarreien statt. Auch für Kinder gibt es an verschiedenen Plätzen ein besonderes Angebot. Ein Highlight verspricht die effektvolle Lichtinstallation des Stadtturms zu werden. Zudem öffnet das Heimatmuseum mit einer Sonderausstellung, einem Jazz-Konzert und spannenden Führungen seine Türen.

Wo können Besucherinnen und Besucher parken?

Für die Sternenacht wird am Freitag, 24. Oktober, von 18 bis 22 Uhr der Marktplatz mit seinen Nebengassen sowie der Schlossplatz und der Bürgermeister-Landmann-Platz für den Autoverkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten stehen in den umliegenden Parkhäusern und auf den ausgewiesenen Plätzen zur Verfügung. (AZ)