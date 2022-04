Streit am Bahnhof Günzburg eskaliert: Polizei fesselt 22-Jährigen

Ein junger Mann hat eine 38-Jährige am Bahnhof Günzburg geschlagen. Wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wird nun gegen ihn ermittelt.

Ein Streit am Bahnhof in Günzburg ist am Montagnachmittag eskaliert. Wie die Polizei Günzburg berichtet, gerieten ein 22-Jähriger und eine 38-Jährige in einen Streit. Dabei habe der 22-Jährige die 38-Jährige angeschrien und ihr mit erhobener Faust gedroht, berichten die Beamten weiter. Dies soll ein 49-Jähriger bemerkt haben, der dann dazwischenging. Daraufhin soll er von dem 22-Jährigen mit erhobener Faust mit dem Tode bedroht worden sein.

Junger Mann wird am Bahnhof in Günzburg gegenüber Polizei aggressiv

Auch gegenüber den Einsatzkräften war der alkoholisierte 22-Jährige aggressiv. Letztlich fesselten die Beamten ihn und brachten ihn zur Identitätsfeststellung zur Polizeistation in Günzburg. Im weiteren Verlauf der Erstermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige die 38-jährige Frau zudem geschlagen hatte. Gegen den 22-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein. (AZ)