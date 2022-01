Streit in Asylbewerberunterkunft: 19-Jähriger bedroht Zimmergenossen mit dem Tod

Ein Asylbewerber hat erst in einem gemeinsam bewohnten Zimmer geraucht und dadurch Streit ausgelöst. Als die Polizei kommt, wird er aggressiv.

Am Samstag gegen 23.18 Uhr ist der Polizeiinspektion Günzburg ein Streit in einer Asylbewerberunterkunft in Günzburg zwischen zwei 19-Jährigen gemeldet worden. Grund hierfür war, dass einer der beiden in dem gemeinsam bewohnten Zimmer geraucht hatte.

Beim Eintreffen der Polizei äußerte sich der 19-Jährige, der zuvor geraucht hatte, extrem respektlos und aggressiv und verlangte nach einem anderen Zimmer. Anschließend bedrohte er seinen Zimmergenossen in Anwesenheit der Beamten mit dem Tod, teilt die Polizei mit.

19-Jähriger wird von Polizei in Gewahrsam genommen

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. (AZ)