Streit in Asylbewerberunterkunft Günzburg: 19-Jähriger wirft mit Glas

Ein 19-Jähriger hat in der Asylbewerberunterkunft am Bahnhofplatz in Günzburg einen 24-Jährigen mit einem Glas beworfen und verletzt.

Ein 19-Jähriger hat in der Asylbewerberunterkunft in Günzburg einen 24-Jährigen mit einem Glas beworfen und dabei verletzt. Laut Polizei kam es am Montagabend zu einem verbalen Streit zwischen dem 19-Jährigen und einem 27-Jährigen. Der Streit eskalierte, sodass der 19-Jährige ein Glas nach seinem Gegenüber warf. Dabei verfehlte er sein Ziel und traf einen unbeteiligten 24-Jährigen, der zufällig an den Streitenden vorbei ging. Der 24-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

