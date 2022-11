Streit in Günzburger Disco endet mit Nasenbeinbruch

Ein Unbekannter schlägt einem 21-Jährigen in einer Günzburger Disco mit einem Gegenstand ins Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In der Diskothek im Günzburger Gewerbegebiet ist es am Sonntag gegen 1.45 Uhr laut Polizei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 21 und 22 Jahren gekommen. Im weiteren Verlauf wurde dem 21-Jährigen von einem bislang unbekannten Täter mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Nasenbeinfraktur. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)