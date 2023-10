Streit zwischen Männern am Bahnhof eskaliert, einer übergibt sich

Weil ein 26-Jähriger ihn an der Jacke festgehalten habe, soll ein 31-Jähriger seinen Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Am Bahnhof in Günzburg ist es am Mittwochabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Hierbei hielt laut Polizeibericht ein 26-Jähriger einen 31-Jährigen an der Jacke fest. Der ältere Mann soll daraufhin seinem Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, der nach Angaben der Beamten sodann eine Schwindelattacke erlitt und sich übergab. Nach rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort war eine Mitnahme in ein Krankenhaus allerdings nicht mehr notwendig. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)