Stromablesen artet in einen Besenangriff aus

In Günzburg will ein Hausmeister den Stromzähler ablesen, dann kommt es zum handfesten Streit mit dem 25-jährigen Mieter.

Ein Hausmeister wollte an einem Anwesen in der Straße „Am Wasen“ den Stromzähler ablesen. Hierbei kam es nach Angaben der Polizei mit dem Wohnungsinhaber zu einem Disput, der in einem körperlichen Angriff ausartete.

Der 25-jährige Mieter ging mit einem Besen auf seinen Kontrahenten los, welcher allerdings ebenfalls seinen Gegenüber angriff. Die genauen Hintergründe des Falles sind noch nicht abschließend bekannt. Diese müssen durch die weiteren polizeilichen Ermittlungen erhellt werden. (AZ)