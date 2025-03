Studio XVIII: So funktioniert das besondere Konzept des Günzburger Geschäfts

Der nördlichste Marktplatz Italiens liegt in Günzburg, mit dieser Meinung ist Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nicht alleine. Passend dazu gibt es entlang des Marktplatzes ein reichhaltiges gastronomisches Angebot, das seit vergangenem Jahr durch ein ausgefallenes Geschäftskonzept erweitert wird. OB Jauernig ließ sich diese Idee von Inhaber Peter Oberauer bei einer Tasse Cappuccino genauer erklären.

In den Räumlichkeiten eines ehemaligen Bekleidungsgeschäfts am Marktplatz 18 befindet sich seit einigen Monaten das Studio XVIII von Peter Oberauer. Das Studio hat eine Kapazität von etwa 35 Personen und eignet sich für private Feiern, Workshops und Dinner-Events. Inhaber Oberauer hebt dabei die Showküche hervor, die sich für unterschiedlichste gastronomische Erlebnisse anbiete. Zudem bietet das Studio XVIII täglich Kaffee und Kuchen an, freitags und samstags stehen Frühstücksspezialitäten auf der Karte. In den Sommermonaten können auch donnerstagsabends auf der Terrasse Cocktails und verschiedene Spritz-Variationen getrunken werden.

Das Studio XVIII ist eine Eventlocation und ein Concept-Store, der neben dem kulinarischen Aspekt auch Design, Kunst und Events miteinander verbindet. Es gibt eine Auswahl an Küchenaccessoires, Geschirr und exklusivem Interieur, außerdem umfasst das Konzept individuelle Wohnraum- und Küchenplanungen. „Solch eine Mischung aus Gastro, Einzelhandel und Küchenstudio vermutet man in einer Großstadt wie Ulm oder München, nicht aber in einer vergleichsweise kleinen Stadt wie Günzburg. Das Studio XVIII ist ein in der Stadt einzigartiges Geschäftsmodell, das gut bei den Gästen ankommt und in Erinnerung bleibt“, ist Günzburgs OB Gerhard Jauernig überzeugt. (AZ)