Stunt-Training in Günzburger Auweg ist am Feiertag nicht erlaubt

Der durch die Übungen verursachte Lärm auf dem Günzburger Volksfestplatz stört einen Anwohner. Er ruft kurzerhand die Polizei.

Ein Anwohner des Volksfestplatzes in Günzburg meldete am späten Nachmittag des Karfreitags, dass auf dem dortigen Gelände Männer mit einem Auto über eine Rampe fahren und dadurch großer Lärm verursacht werde. Am Ort des Geschehens traf die Polizei auf Artisten, die die Zeit am Karfreitag nutzen, um für eine Stunt-Show zu trainieren. Da es sich jedoch um einen Feiertag handelte, waren jegliche öffentlich bemerkbaren Arbeiten, die die Feiertagsruhe beeinträchtigten, verboten. Der Lärm störte Anwohner, weshalb die Verursacher nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. (AZ)