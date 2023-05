Supermarktmitarbeiter erwischt Ladendieb in Günzburg auf frischer Tat

Der Täter wollte Tabakwaren mitgehen lassen. Ein Hausverbot war ihm bereits in der Vergangenheit erteilt worden.

In einem Supermarkt in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg ist am Mittwochmorgen ein Ladendieb erwischt worden. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Supermarktes konnte einen 41-jährigen Mann dabei beobachten, wie dieser Tabakwaren im Wert von etwa 100 Euro entwendete und versuchte, die Filiale, ohne zu bezahlen, zu verlassen.

Hierbei konnte der Täter durch einen Mitarbeiter aufgehalten werden. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich zusätzlich heraus, dass der Ladendieb bereits ein bestehendes Hausverbot besitzt und er die Filiale unerlaubterweise betreten hat. Gegen den Dieb wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet. (AZ)