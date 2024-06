SUV-Fahrer nimmt 13-jährigem Radfahrer die Vorfahrt, der Junge wird verletzt

Der Autofahrer übersieht den 13-jährigen Radfahrer und es kommt zum Zusammenstoß. Der unbekannte Mann fährt weiter, der Junge muss im Krankenhaus behandelt werden.

An der Kreuzung An der Lindengewanne und Frühlingsstraße im Günzburger Ortsteil Reisensburg hat sich am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Polizei befuhr ein 13-jähriger Radfahrer die Straße An der Lindengewanne bergab, als auf Höhe der Frühlingsstraße ein weißer SUV in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der unbekannte Pkw-Fahrer übersah den Jungen und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte.

Der Autofahrer stieg lediglich kurz aus, um den Schaden an seinem Fahrzeug zu begutachten und entfernte sich vom Unfallort. Der 13-Jährige erlitt Verletzungen an beiden Beinen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich laut Beschreibung um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren und Halbglatze. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)