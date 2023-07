Täter scheitern am Einbruch in eine Norma-Filiale in Günzburg

Mit einem gestohlenen Brechwerkzeug schafften die Einbrecher es bis in den Heizungsraum des Supermarkts. Weiter kamen sie nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vergangenes Wochenende haben bisher unbekannte Täter versucht, in den Norma-Markt in der Straße „An der Günz“ einzubrechen. In der Zeit zwischen der Geschäftsschließung am Samstag bis zur Öffnung am Montag hebelten die Täter laut Polizeibericht eine Metalltüre auf. Hierdurch wurde Zugang zum Heizungsraum erlangt. Das weitere Eindringen in den Verkaufsraum und zum Lager scheiterte nach Angaben der Polizei. Das bei der Tatausführung benutzte Brechwerkzeug habe die Täterschaft im Vorfeld aus einem auf dem gleichen Gelände aufgestellten und aufgebrochenen Werkzeugschuppen gestohlen.

Der verursachte Sachschaden wird aktuell auf einen Wert von 5000 Euro geschätzt. Anwohner, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Norma-Gelände wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 in Verbindung setzen. (AZ)