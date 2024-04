Täterin versucht Waren im Kinderwagen aus Drogerie zu schmuggeln

Eine unbekannte Frau lädt in einem Günzburger Drogeriemarkt Ware in ihren Kinderwagen, versucht diesen unbemerkt zu verlassen, und scheitert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Täterin hat am Mittwochvormittag versucht Waren aus einer Drogerie mithilfe eines Kinderwagens zu stehlen. Die Polizeiinspektion wurde nach eigenen Angaben gegen 9.40 Uhr wegen eines versuchten Ladendiebstahls alarmiert. Die bisher unbekannte Frau befand sich mit einem Kinderwagen in einem Drogeriemarkt in der Reindlstraße. Dort lud sie ihren Kinderwagen mit Waren voll und wollte anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als eine Mitarbeiterin des Geschäftes auf die Unbekannte zuging, ließ diese den Kinderwagen stehen und rannte weg. Die im Kinderwagen befindlichen Waren hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)