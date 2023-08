Tag des Handwerks begeistert die Schüler und Schülerinnen

Die Handwerkskammer und mehrere Schulen im Landkreis haben eine gemeinsame Kooperation gestartet. Was an Gymnasien und Mittelschule alles geboten wurde.

Um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken haben die Handwerkskammer für Schwaben (HWK), das Dossenberger-Gymnasium Günzburg, das Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach, die Mittelschule Krumbach und das Staatliche Berufliche Schulzentrum Günzburg mit deren Außenstelle Krumbach eine erfolgreiche Kooperation gestartet. Zusammen haben sie an mehreren Tagen den „Tag des Handwerks“ durchgeführt. Damit sollen die Gymnasiasten und Mittelschüler für die Berufe des Handwerks begeistert werden, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten des Dossenberger Gymnasiums konnten einen Einblick in die Handwerksberufe der Berufsschule Günzburg in den Fachbereichen Körperpflege, Metalltechnik, Bautechnik sowie KFZ-Technik erhalten. Durch die jeweiligen Auszubildenden in deren Ausbildungsberufen sowie deren Berufsschullehrern wurden praxisübliche Tätigkeiten der jeweiligen Berufe aufgezeigt, welche zum Anschauen und Nachmachen einluden. In der KFZ-Abteilung wurden die Stationen Reifenmontage, Motordiagnose, Achsenvermessung, Lichtwand und Thermostat näher erklärt.

Einblick ins Friseurhandwerk: Wie Langhaarfrisuren gestylt werden

Bei den Friseurinnen und Friseuren stand eine breite Mischung aus komplexen Anwendungsgebieten wie modische Langhaarfrisuren mit Lockenstab und Glätteisen zu stylen und lockeren Abwechslungen mit dem Herstellen witziger Flechtfrisuren sowie verschiedenen Strähnentechniken auf dem Programm. Zu den Inhalten der Metalltechniker zählten die Vorstellung und Demonstration des 3D-Drucks, der Industrie 4.0, das Teachen und Bewegen eines Industrieroboters, die Montage einer elekropneumatischen Steuerung sowie das Herstellen einer Formplatte auf einer CNC-Fräsmaschine. Um in den Beruf des Zimmerers in der Bauabteilung hineinzuschnuppern, wurden unter anderem Teile eines Dachstuhls angerissen und ausgearbeitet. Weitere Gymnasiasten erstellten in Zusammenarbeit mit den "Maurer-Azubis" ein Mauerwerk. Somit konnten sie einen ersten Einblick in das Maurerhandwerk bekommen.

An der Berufsschule Krumbach wurden nicht nur die Gymnasiasten vom Simpert-Kraemer-Gymnasium, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Krumbach begrüßt. Dort wurde der Beruf des Anlagenmechanikers durch die Auszubildenden näher beleuchtet. Hier durften sie ein Herz aus Kupferrohr selbst biegen, wobei sie die Formteile selbst verpressten und verlöteten. Die Gymnasiasten und Mittelschüler waren in allen Ausbildungsberufen durchweg interessiert und wissbegierig. Die eingeholten Rückmeldungen der befragten Schülerinnen und Schülern waren durchweg positiv. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch