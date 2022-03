Tankstellenkunde bekommt nachts in Günzburg Schläge

Ein Tankstellenbesuch in Günzburg endete in der Sonntagnacht für einen jungen Mann mit einer Körperverletzung. Der Täter kann der Polizei entwischen.

Mit diesem Ausgang eines Tankstellenbesuchs in Günzburg hatte ein 19-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht gerechnet. Gegen 4 Uhr hielt er sich im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße auf. Laut Aussage des Opfers kam es dort zu einem Wortgefecht mit einem bislang unbekannten Täter.

Ohrfeigen und Schläge für Tankstellenkunden in Günzburg

Der unbekannte Mann soll den 19-Jährigen geohrfeigt und getreten haben. Anschließend verließ er die Tankstelle. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)