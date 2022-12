Taschendieb stiehlt Geldbeutel im Supermarkt in Günzburg

Aus der Handtasche einer 81-jährigen Frau hat ein Unbekannter einen Geldbeutel gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?

In einem unbeobachteten Moment schlug am Samstag ein Dieb in einem Supermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg zu und stahl den Geldbeutel einer 81-jährigen Frau, die gerade dort einkaufen wollte. Sie hatte das schwarze Portemonnaie der Marke "Prada" in der geschlossenen Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Der Diebstahlschaden beläuft sich, so die Polizei, auf etwa 750 Euro. Wer Angaben zu dieser Tat oder einem möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)