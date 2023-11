Taschendiebin stiehlt Senior mehrere hundert Euro

Eine Diebin gibt sich in Günzburg als Spendensammlerin aus. Vermeintlich aus Dankbarkeit umarmt sie einen Senioren und stiehlt ihm einen mittleren dreistelligen Betrag.

Am Freitagnachmittag wurde ein älterer Mann in Günzburg von einer jungen Frau angesprochen, die vorgab, für eine Organisation für Behinderte zu sammeln. Er übergab der angeblichen Spendensammlerin daraufhin laut Polizeiinspektion Günzburg zehn Euro. Diese bedankte sich daraufhin überschwänglich mit einer Umarmung. Später stellte der Mann dann fest, dass sie ihm die bei der Umarmung aus seinem Geldbeutel, den er in seiner Jackentasche stecken hatte, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag entwendet hatte. Die Taschendiebin war etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Kopfbedeckung. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)