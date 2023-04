Tauben in Günzburg: Der lange Kampf gegen die ungebetenen Gäste

Von Michael Lindner - vor 57 Min. Artikel anhören Shape

Die Stadt versucht mit einem Eiertausch der besonderen Art, das Problem in den Griff zu bekommen. Auch die Menschen vor Ort können bei der Lösung des Problems mithelfen.

500 Millionen Tauben, so schätzt der Naturschutzbund Deutschland, leben weltweit in den Städten. Wie viele Stadttauben davon in Günzburg unterwegs sind? Keine Ahnung, gibt die städtische Umweltfachkraft Christine Hengeler zu. Auch der städtische Taubenbeauftragte Werner Schobloch schüttelt den Kopf. Die exakte Zahl der Tiere sei aber auch nicht wichtig, denn eines wissen sie und viele Günzburger nur zu gut: Es sind eindeutig zu viele. Die Stadt versucht seit einigen Jahren das Problem in den Griff zu bekommen und wird das aktuelle Konzept noch weiter ausbauen. Dabei geht es auch um Eier und Duplikate.

Im Dachstuhl des Dossenbergerhauses ist ein Taubenschlag. Foto: Michael Lindner

Im Dachstuhl des Dossenbergerhauses steht seit 2015 ein unscheinbarer Holzverschlag. Vorsichtig öffnet Schobloch dessen Türe, knipst das Licht an, dann wird es unruhig. Tauben fangen an zu flattern, vereinzelt werden Federn vom Boden aufgewirbelt, nach wenigen Sekunden herrscht wieder Stille. Dann haben fast alle Tauben ihre Unterkun#ft verlassen und sind durch ein kleines Loch nach draußen gehuscht. Die standorttreuen Vögel lieben Ruhe, werden sie gestört, flüchten sie sofort, erzählt Schobloch. Etwa 40 Tauben warten nur wenige Meter entfernt von dem Schlag auf dem Dach des Dossenbergerhauses darauf, dass der "Eindringling" Mensch wieder verschwindet, um dann in ihre Unterkunft zurückkehren zu können, führt Hengeler aus.

